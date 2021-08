"Beer Best", torna a Peschiera del Garda il meglio dei food truck e delle birre artigianali

A Peschiera del Garda dal 27 al 29 agosto 2021 in Piazzale Betteloni torna Beer Best.

THE BEST BEER AND STREET FOOD EXPERIENCE - Ristorazione su quattro ruote a cielo aperto che abbraccia la migliore birra artigianale e lo street food gourmet. Per le tre serate , nel cuore della città , si potranno degustare specialità culinarie e ricercate bevande a base di luppolo e malto accuratamente create da microbirrifici artigianali.

Ampia area Street Food con originali FOOD TRUCK e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità culinarie differenti.

Fiumi di originale e ricercata birra ITALIANA e TEDESCA.

Cocktails by New Perlage da degustare in loco oppure d'asporto.

Apertura a pranzo e cena.

VENERDì: dalle ore 18 alle 24

SABATO E DOMENICA: dalle ore 11 alle 24

Ingresso libero, ma controllato in base alle norme Covid-19.

Web: https://www.facebook.com/beerbestvr

