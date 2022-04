A Bussolengo un lungo weekend di festa con "Beer Best 2022 - Birra Artigianale & Street Food Gourmet"

Dal 22 aprile al 25 aprile da Beer Best 2022 - Birra Artigianale & Street Food Gourmet che si terrà in Piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo. Gli eventi di primavera iniziano il 22 aprile con Beer Best - Brewery Festival, che propone specialità culinarie e ricercate varietà di birra, accuratamente selezionate e realizzate da micro-birrifici artigianali. Sarà attiva un’ampia area Street Food Gourmet con originali food truck e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità.

Oltre alla birra sarà possibile degustare i cocktail firmati New Perlage, anche per asporto. Non mancherà poi l’area giochi per i più piccoli. «Da anni - ha ricordato Alessio Priante di Gardalanding - ci impegniamo per costruire un evento che unisce la passione per il buon cibo di strada e la birra artigianale di qualità, offrendo proposte originali e ricercate. Bussolengo è un’ottima location e ci aspettiamo tanta partecipazione. Tra i food partners di quest’anno ricordiamo: La roulottina Street Food, Mitimangio, La Frittoria, Eat Me, Bobson, Mizzeca, Frasca di Confine, Pan Pan e Gipsy Horse».

«Abbiamo un aprile in cui il gusto e l’eccellenza nel bere e nel mangiare saranno protagonisti - aggiunge l'assessore alla Promozione del territorio e alle Manifestazioni Massimo Girelli - perché vogliamo continuare a dare delle opportunità di festa e condivisione ai bussolenghesi e a tutti quelli che verranno a trovarci. Amore DiVino è ormai diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di buon vino e del buon cibo. Beer Best è un evento molto apprezzato con la sua offerta di birre artigianali e street food di qualità».

Informazioni e contatti

Beer Best apre le porte venerdì 22 e sabato 23 dalle 18 alle 24, domenica 24 e lunedì 25 dalle 11 alle 24. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili a questo link.