A Bussolengo il Beer Best Eat - Street Food

Si è svolta martedì 21 maggio, presso la sala consiliare del Municipio di Bussolengo la presentazione della prossima edizione di Beer Best Eat - Street Food Festival che si terrà nel weekend dal 24 al 26 maggio in Piazzale Vittorio Veneto. Anche quest’anno la manifestazione dedicata alla birra artigianale e allo street food farà tappa a Bussolengo nel suo tour che toccherà diversi comuni.

«Anche quest'anno - ha esordito il sindaco Roberto Brizzi - a Bussolengo c’è tanta voglia di occasioni di aggregazione per stare insieme. Per questo il mese di maggio si conclude nel segno degli eventi, così come era iniziato. Negli anni passati Beer Best Eat, iniziativa legata al mondo del gusto, è stata sempre molto apprezzata dal pubblico e ci fa piacere ospitarla di nuovo, sperando anche in un weekend accompagnato da un meteo favorevole. E l’8 giugno vi invitiamo a visitare i colorati banchi di Bussolengo Antica, con antiquariato ed oggettistica per appassionati e non solo. La prima data, l’11 maggio, è andata molto bene in termini di partecipazione e di qualità degli espositori presenti».

«Gusto ed eccellenza nel bere e nel mangiare sono protagonisti di Beer Best Eat - aggiunge il vicesindaco Massimo Girelli - perché vogliamo continuare a dare delle opportunità di festa e condivisione ai bussolenghesi e a tutti quelli che verranno a trovarci. Questo evento è ormai un appuntamento ricorrente a Bussolengo, siamo alla sesta edizione, ed è molto apprezzato con la sua offerta di birre artigianali e street food di qualità. Abbiamo sempre considerato gli eventi un importante mezzo di promozione del territorio e per questo ogni anno vogliamo offrire un calendario ricco di appuntamenti, lavorando in sinergia con organizzatori e attori del territorio».

Beer Best Eat - Street Food Festival nei tre giorni in programma propone specialità culinarie e ricercate varietà di birra, italiana e tedesca, accuratamente selezionate. Sarà attiva un’ampia area Street Food Gourmet con originali food truck e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità culinarie differenti e, oltre alla birra, sarà possibile degustare i cocktail firmati Tropical Roll. Tutti i giorni sarà attiva un’area giochi bimbi attrezzata con gonfiabili e attrazioni per far divertire i più piccoli.

«Da anni - ha ricordato Alessio Priante di Studio Grandi Eventi, organizzatore della manifestazione - ci impegniamo per costruire un evento che unisce la passione per il buon cibo di strada e la birra artigianale di qualità, offrendo proposte originali e ricercate. Bussolengo è un’ottima location e ci aspettiamo tanta partecipazione. quest’anno saranno con noi il Birrificio Collesi, Birbona Magis, Birrificio San Biagio e Birra in Strada per proporre le migliori birre artigianali. I food partners di quest’anno saranno circa una decina, provenienti da tutta Italia che proporranno il loro prodotto di punta in chiave street food per provare gusti e sapori diversi».

Beer Best Eat, manifestazione ad ingresso libero, aprirà le porte venerdì e sabato dalle 18 a mezzanotte, domenica dalle 11 alle 15 e dalle 18 a mezzanotte . Venerdì 24 l’intrattenimento musicale sarà affidato ad Alain Dj con le migliori hit del momento e non solo. Sabato 25 serata ROCK IS WOMAN, con Live Band Tributo alle grandi voci femminili del rock e del pop internazionale. Domenica aperitivo con Dj set.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili a questo link.