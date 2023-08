"Beata 'gnoransa", brillante commedia dialettale a Forte Gisella

"Beata ‘gnoransa" è il titolo della commedia brillante in tre atti di Alfredo Rubinacci, autore e regista, che si terrà al Forte Gisella in Via Mantovana 117 a Verona sabato 2 settembre alle 21.

Cosa accade se in un paesino della campagna veneta degli anni ’60 un autoritario capo di famiglia decide di frequentare la scuola serale senza però dire nulla alla moglie? Si scatena una girandola di equivoci e situazioni divertenti ed imbarazzanti che coinvolgono anche un pasticcione parente italo-americano, l’amico Pierin, due quasi fidanzati, la saggia amica Mariarosa e ovviamente la maestra del paese.

Un’imperdibile occasione di divertirsi.

Ingresso 8 euro.