Fucina Culturale Machiavelli presenta il concerto "Dal Baroque al Rock Tartini, Paganini & altre rockstar..."

Venerdì 29 aprile alle 21 appuntamento speciale della rassegna Dark Side – l’altra musica in Fucina in cui si svelerà il ‘lato oscuro’ del noto violinista Davide De Ascaniis, che si presenterà in una veste del tutto inedita. De Ascaniis si esibirà in duo con il cantante e pianista Alessandro Fiorentin e insieme proporranno un percorso musicale che spazza via i confini fra i generi: musica da film, classica, rock. De Ascaniis utilizzerà su due strumenti realizzati appositamente per lui: un violino interamente in fibra di carbonio ed un ‘E-violin’ (violino elettrico).

Una serata che accompagnerà gli spettatori ‘dal baroque al rock’ con naturalezza strabiliante, passando da uno spartito musicale a momenti di jam-session di improvvisazione.

Un vero e proprio spettacolo visivo oltre che sonoro.

Informazioni e contatti

Venerdì 29 aprile ore 21:

Teatro Fucina Machiavelli

via Madonna del Terraglio 10, Verona

Biglietti:

Biglietto unico 3 euro

Acquistabili nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/baroque-rock/.