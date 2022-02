"Il barone Lamberto" al Teatro Stimate

Al Teatro Stimate di Verona il 6 febbraio alle ore 16.30 per la rassegna Famiglie a teatro. Con due esperti di letteratura per l’infanzia, Pino Costalunga, regista, attore e scrittore, e Silvia Bonanni, illustratrice, si potrà riflettere in maniera divertente e leggera sul tema dell’egoismo e dell’avidità umana alla maniera di Rodari.

Lo spettacolo è una riproposizione in forma scenica della breve novella di Rodari, “C’era due volte il barone Lamberto”, che vedrà in scena il Maggiordomo del Barone, Anselmo – interpretato da Pino Costalunga - e Silvia Bonanni, nota e apprezzata illustratrice, che con l’aiuto di fogli colorati, scatole di cartone e una piccola telecamera ricostruirà in maniera molto fantasiosa la strana vicenda del Vecchio Barone che viveva nell’Isola di San Giulio, sul Lago d’Orta. Ecco che la divertente storia del Barone Lamberto prende vita tra parole e immagini davanti agli occhi dello spettatore.

