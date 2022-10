Bardolino Insieme: una giornata di sensibilizzazione sull'autismo al Parco Carrara Bottagisio

Domenica 9 ottobre 2022 a Parco Carrara Bottagisio di Bardolino, dalle 10 alle 18, si terrà la seconda edizione di Bardolino Insieme, una giornata completamente dedicata ai bambini e ragazzi affetti da autismo. Organizzata dall’azienda Ruota Panoramica di Bardolino, in collaborazione con Iron Kings di Padova, che si occupa di attività sportiva per bambini autistici e non, la Cooperativa Sociale Continuando a Crescere di Verona e il patrocinio del Comune di Bardolino, la manifestazione porterà nel parco in riva al Lago di Garda decine di attività ludiche e sportive dedicate alle famiglie di bambini affetti da questa problematica, anche se le esperienze presenti nella giornata saranno a disposizione di tutti i visitatori.

Si parte alle ore 10 con i giochi in legno e antichi di Verona Gonfiabili, dalle 11, invece, l’associazione Dragon Boat Bardolino permetterà di scoprire questa attività sportiva, sia da terra con lezioni teoriche, sia in acqua con prove pratiche di voga sulla tipica imbarcazione dalla testa di drago. Nel pomeriggio spazio poi alla Croce Rossa di Bardolino con il loro trucca bimbi.

Le stesse famiglie partecipanti e aderenti alle associazioni che si dedicano a raccogliere fondi per le terapie domiciliari dedicate all’autismo, potranno accedere gratuitamente alla Ruota Panoramica di Bardolino, che è partner a sostegno dell’iniziativa. Durante tutta la giornata saranno a disposizione i volontari dell’associazione Continuando a Crescere che accompagneranno i bambini e i ragazzi nelle attività proposte.