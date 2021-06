Bardolino Film Festival sul lago di Garda: il programma di sabato 19 giugno 2021

Dopo i primi tre giorni di Bardolino Film Festival, in cui il calore del pubblico si è fatto sentire e le giornate sono state scandite da proiezioni, incontri e presentazioni, il programma prosegue sempre molto intenso.

La giornata di sabato 19 si apre alle 10.00 al Cinema Corallo con i cortometraggi in concorso del Programma 2 - Ragazzi interrotti (e che interrompono) e alle 14.30 del Programma 3 – Io e te, per poi proseguire alle 16.00 con i film del Concorso Doc: Boschi, cavar carbone di Marco Riva (Italia, 2020, 18’) e In prima linea di Francesco Del Grosso e Matteo Balsamo (Italia, 2020, 82’).

Alle 18.00 la proiezione speciale fuori concorso del film Il Conte Magico di Marco Melluso e Diego Schiavo (Italia, 2019, 84’), la stravagante quanto travolgente “docummedia” ispirata alla storia di Cesare Mattei. I due registi saranno presenti in sala.

La serata all’Arena Mirabello delle 21.15 avrà come ospiti Francesco Bruni, Nicola Nocella e Raffaella Lebboroni che saluteranno il pubblico in occasione della proiezione di Cosa sarà: partendo da una forte matrice autobiografica, Francesco Bruni bilancia perfettamente toni drammatici e toni umoristici raccontando la storia di Bruno Salvato e del suo percorso di rinascita e di rinnovato incontro con gli altri e con la propria famiglia.

A Nicola Nocella e Raffaella Lebboroni, che interpretano l’equipe medica nel film, verrà consegnato il Premio W4O Bardolino Film Festival per il miglior contributo scientifico, voluto dall’importante organizzazione internazionale Women for Oncology per il film che più di tutti ha sottolineato il ruolo della scienza e della medicina. Il Premio sarà consegnato da Rossana Berardi, Presidente di Women For Oncology.

L’evento è organizzato dal Comune di Bardolino, con la collaborazione di Fondazione Bardolino Top e con la direzione artistica di Franco Dassisti, patrocinato da Regione del Veneto e Women for Oncology, ed è sponsorizzato da Gsk. Main Media Partner è la rivista di cinema Ciak.

Informazioni e contatti

Arena Mirabello

Lungolago F. Cipriani, 3

posto unico 8 euro

biglietti in vendita su www.vivaticket.com e presso l’Arena Mirabello, un’ora prima dello spettacolo della sera

Cinema Teatro Corallo

Via Fosse, 13

ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sala della Disciplina

Borgo Garibaldi, 55

ingresso libero fino ad esaurimento posti

Tutte le proiezioni sono in lingua originale sottotitolate in italiano e/o in inglese.

Tutte le proiezioni vengono effettuate secondo le normative anti-covid vigenti.

In caso di pioggia gli spettacoli previsti all’Arena Mirabello si terranno presso il Cinema Teatro Corallo.

Web:

