Bardolino Film Festival sul lago di Garda: il programma di venerdì 18 giugno con ospite Catherine Spaak

Si parte come di consueto alle 10 con le proiezioni del Concorso Short, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, al Cinema Teatro Corallo. La mattina sarà dedicata al gruppo di cortometraggi in concorso Programma 3 – Io e te e terminerà intorno alle 11.

Antonio Pisu e Lodo Guenzi, reduci dalla serata di giovedì, saranno i protagonisti dell’appuntamento BFF Incontra… di venerdì, alle 11.30 sempre al Cinema Corallo.

Alle 14.30 al Cinema Corallo un altro appuntamento con il Concorso Short, con il Programma 1 -Donne sull’orlo di una crisi di nervi, mentre alle 16 si passerà al Concorso Doc con la proiezione di The Master Brewer di Antti Haase (Finlandia, 2021, 27’) e a seguire La conversione di Giovanni Meola (Italia, 2020, 90’).

Alle 18 Catherine Spaak saluterà il pubblico in sala Corallo prima della proiezione ad ingresso libero di I dolci inganni il film di Antonio Lattuada che segna l’esordio sul grande schermo dell’attrice in un’interpretazione con cui fece innamorare il pubblico e che portò al pubblico per la prima volta in Italia il tema tabù del desiderio nelle giovani donne.

Icona di sensualità, profondità ed eleganza, ma anche di modernità, per tutti gli anni '60 e '70 lavorò con Dino Risi, Mario Monicelli, Antonio Pietrangeli e Luciano Salce, solo per citarne alcuni, segnando l’immaginario collettivo dell’epoca. Alle 21.15 presso l’Arena Mirabello Catherine Spaak riceverà il Premio alla Carriera – Bardolino Film Festival in occasione della proeizione di La vacanza, il film di recente uscita di Enrico Iannacone in cui l’attrice recita nei panni di Carla, una donna ancora bellissima, un’ex magistrato che inizia a manifestare i primi sintomi di Alzheimer, ma con una travolgente voglia di vivere.

Marco Melluso, Diego Schiavo e Andrea Meli saranno presenti alle 18.30 per presentare il loro divertentissimo romanzo Anche solo Klop. L’incontro, inserito nella sezione BFF Books sarà condotto da Chiara Pizzimenti e si terrà presso la Sala della Disciplina.

L’evento è organizzato dal Comune di Bardolino, con la collaborazione di Fondazione Bardolino Top e con la direzione artistica di Franco Dassisti, patrocinato da Regione del Veneto e Women for Oncology, ed è sponsorizzato da Gsk. Main Media Partner è la rivista di cinema Ciak.

Informazioni e contatti

Arena Mirabello

Lungolago F. Cipriani, 3

posto unico 8 euro

biglietti in vendita su www.vivaticket.com e presso l’Arena Mirabello, un’ora prima dello spettacolo della sera

Cinema Teatro Corallo

Via Fosse, 13

ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sala della Disciplina

Borgo Garibaldi, 55

ingresso libero fino ad esaurimento posti

Tutte le proiezioni sono in lingua originale sottotitolate in italiano e/o in inglese.

Tutte le proiezioni vengono effettuate secondo le normative anti-covid vigenti.

In caso di pioggia gli spettacoli previsti all’Arena Mirabello si terranno presso il Cinema Teatro Corallo.

