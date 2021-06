Bardolino Film Festival: il programma della giornata di giovedì 17 giugno

Dopo l’ideale taglio del nastro di mercoledì mattina, con i saluti istituzionali del Sindaco di Bardolino Lauro Sabaini e dell’Assessore alla Cultura Domenica Currò, le prime proiezioni dei film del Concorso Doc e del Concorso Short e un’emozionante serata con Raoul Bova insieme a Manuel Bortuzzo ed Emiliano Brembilla, il programma di giovedì 17 giugno si preannuncia altrettanto intenso e ricco di ospiti.

Si parte come di consueto alle 10 con le proiezioni del Concorso Short, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, che si terranno al Cinema Teatro Corallo, piacevole sala appena rinnovata dall’amministrazione comunale. La mattina sarà dedicata al gruppo di cortometraggi in concorso Programma 2 – Ragazzi interrotti (e che interrompono) e terminerà intorno alle 11.

Alle 11.30 la sala ospiterà BFF Incontra…, la sezione che raccoglie le conversazioni mattutine con i protagonisti delle serate precedenti, moderate dal direttore artistico Franco Dassisti. Giovedì sarà la volta di Raoul Bova, che approfondirà alcuni aspetti della sua carriera cinematografica con particolare attenzione al suo esordio alla regia con Ultima gara.

Alle 14.30 al Cinema Corallo un altro appuntamento con il Concorso Short, con il Programma 5 - Svolte, mentre alle 16.00 si passerà al Concorso Doc con la proiezione di Gioja22 di Stefano De Felici (Italia, 2020, 11’) e a seguire Se ho vinto, se ho perso di Gian Luca Rossi (Italia, 2020, 78’).

Alle 18 Lodo Guenzi saluterà il pubblico in sala Corallo prima della proiezione di La piazza della mia città – Bologna e Lo Stato Sociale. Il film, inserito nella sezione fuori concorso BFF Specials, racconta il famoso concerto in Piazza Maggiore della band che ha portato l’indie italiano sul palco del Festival di Sanremo. Grazie ad un cast di star di primissimo piano del mondo dello spettacolo, la musica diventa protagonista di un documentario che racconta aneddoti, curiosità e ricordi legati a Bologna, alla storia d’Italia e ai suoi personaggi.

Lodo Guenzi sarà protagonista anche della serata di giovedì 17 all’Arena Mirabello, dove alle 21.15 sarà insieme al regista Antonio Pisu per introdurre il film Est – Dittatura Last Minute. Nei panni del protagonista del road movie che ha aperto le Notti Veneziane alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, Lodo Guenzi si è distinto per la sua naturale capacità attoriale. Ha espresso grande sensibilità e profonda intelligenza umana, cogliendo tutte le diverse sfumature necessarie all’evoluzione del personaggio. Il Bardolino Film Festival non poteva che riconoscere quella che di fatto è stata una delle più belle sorprese nel cinema italiano dell’ultimo periodo e conferirà a Lodo Guenzi il Premio Scintilla per il Miglior Esordio.

Come in tutte le giornate del festival, alle 18.30 si terrà l’appuntamento BFF Books moderata da Chiara Pizzimenti. Giovedì 17 sarà il turno di Paolo Gila che sarà a Bardolino Film Festival per presentare il suo libro Subbugli, una riflessione provocatoria, irriverente e giocosa che decifra alcuni luoghi comuni della lingua con spirito ironico.

L’evento è organizzato dal Comune di Bardolino, con la collaborazione di Fondazione Bardolino Top e con la direzione artistica di Franco Dassisti, patrocinato da Regione del Veneto e Women for Oncology, ed è sponsorizzato da Gsk. Main Media Partner è la rivista di cinema Ciak.

Informazioni e contatti Arena Mirabello Lungolago F. Cipriani, 3 posto unico 8 euro biglietti in vendita su www.vivaticket.com e presso l’Arena Mirabello, un’ora prima dello spettacolo della sera Cinema Teatro Corallo Via Fosse, 13 ingresso libero fino ad esaurimento posti Sala della Disciplina Borgo Garibaldi, 55 ingresso libero fino ad esaurimento posti Tutte le proiezioni sono in lingua originale sottotitolate in italiano e/o in inglese. Tutte le proiezioni vengono effettuate secondo le normative anti-covid vigenti. In caso di pioggia gli spettacoli previsti all’Arena Mirabello si terranno presso il Cinema Teatro Corallo. Web: www.bardolinofilmfestival.it

