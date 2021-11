Alle Golosine lo spettacolo benefico "Il barbiere di Siviglia"

"Il Barbiere di Siviglia" va in scena alle Golosine. Domenica 7 novembre, alle ore 16.30, l’associazione Mistral reinterpreterà l’opera in due atti di Gioacchino Rossini su libretto di Cesare Sterbini. Lo spettacolo, ad ingresso libero e gratuito, si terrà all’interno della sala polifunzionale dell’Istituto “Virgo Carmeli” di via Carlo Alberto 26. Tornano così gli eventi culturali in Quarta Circoscrizione, appuntamenti che hanno anche una finalità sociale e benefica. Durante il pomeriggio sarà promossa una raccolta fondi a favore dell’associazione San Vincenzo De Paoli della Parrocchia Santa Maria Assunta.

Lo spettacolo, realizzato con il contributo del Consorzio ZAI, sarà una recita in ‘selezione’ ossia l’opera verrà rivista eliminando ruoli minori e parti meno influenti della drammaturgia. Una voce narrante, che personificherà lo stesso Rossini, tesserà le parti mancanti mentre gli artisti daranno vita ad arie, duetti, terzetti e quartetti.

Si ricorda che per entrare sono obbligatori greenpass e mascherina.

A presentare lo spettacolo, questa mattina in diretta streaming, il presidente della Quarta Circoscrizione Carlo Badalini, insieme ai rappresentanti di Mistral Clorindo Manzato e della San Vincenzo Martino Menghini.

«C’è bisogno di momenti di aggregazione, ma anche di bellezza e arte – ha detto Badalini -, per questo siamo felici di aver ripreso da metà estate gli eventi culturali, sportivi e sociali. Di essere ripartiti con proposte che si susseguono di settimana in settimana. Iniziative apprezzate dalla cittadinanza che partecipa sempre numerosa».

Informazioni e contatti

Per informazioni è possibile telefonare al numero 045950733 o scrivere a circoscrizione4@comune.verona. it.

