Bambini sicuri, dall'età neonatale alla preadolescenza

Prima conferenza del ciclo "Bambini Sicuri" organizzata da Medici per la Pace in collaborazione con la pediatra dott.ssa Maité Molesini. L'incontro, dal titolo "Dalla gestione del neonato ai primi passi" sarà l'occasione per riflettere su come accogliere il nuovo nato in famiglia e prepararsi ad affrontare le sue prime scoperte.

La Dott.ssa Molesini affronta l'argomento e propone facili soluzioni nel corso della prima conferenza in programma Lunedì 3 Maggio 2021 alle ore 18. L’evento, come anche i prossimi appuntamenti, può essere seguito gratuitamente in diretta sulla pagina di Medici per la Pace.

L'incontro verrà reso disponibile anche in arabo, inglese e francese sotto forma di pillole d'informazione, ossia video brevi che verranno pubblicati nei giorni a seguire dell'evento, dando modo a tutte e tutti di fruire delle informazioni.

I prossimi appuntamenti:

10 Maggio 2021, ore 18: "Il bambino autonomo: rischi e prevenzione".

17 Maggio 2021, ore 18: “Età prescolare e scolare: consigli per i genitori"

Informazioni e contatti

