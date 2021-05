Sei un #neopapà o una #neomamma? Hai da poco avuto una bambina e non sai come affrontare le sfide quotidiane? Il tuo bambino è già grande e vuoi ricevere suggerimenti per uno stile di vita sano? Allora questi incontri sono per te! Medici per la Pace organizza, in collaborazione con la pediatra dott.ssa Maité Molesini, una rassegna di tre incontri online gratuiti dal titolo "BAMBINI SICURI - dall'età neonatale alla preadolescenza".

Gli incontri saranno l'occasione per affrontare l'arrivo di un #neonato in famiglia e scoprire insieme quali accorgimenti prendere e quali consigli adottare! Gli incontri verranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina di Medici per la Pace.