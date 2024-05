Evento di ballo consapevole: ecstatic dance

Ecstatic Dance Laghetto ai Portici: «Vi aspetto sabato 11 maggio ore 18.00 Portatevi un tappetino se non volete sedervi sull'erba Faremo un cerchio di gruppo dove ci presenteremo ,portate un bigliettino con scritto un vostro intento. Qualcosa che volete ricevere oppure lasciare andare durante la vostra danza. Io vi guiderò in una breve pratica di visualizzazione e respiro focalizzata sui sette Chakra per attivare la vostra energia Poi vi accompagnerò nel vostro viaggio di danza libera ,se volete scalzi e con abiti comodi. Il Laghetto da la possibilità per chi volesse fermarsi per mangiare pizza o altro. Vi aspetto».

Gradita conferma via whatsapp: tel. 3496054576.