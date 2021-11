"Badanti", una commedia brillante al Teatro Rizza

Il 26 novembre, con inizio alle 20.45, Rizza riapre le porte al teatro con la commedia brillante “Badanti”. Dopo un periodo di intensa attività dedicata esclusivamente alle proiezioni cinematografiche, il Cinema Teatro Rizza, situato in una posizione strategica tra Verona, Castel d’Azzano e Villafranca, arricchisce ulteriormente la propria offerta con spettacoli teatrali dedicati al divertimento di grandi e piccini.

Il primo appuntamento in calendario è quello con la compagnia ArteFatto Teatro, che porterà in scena per l’occasione “Badanti”, commedia che a sei anni dal debutto, continua a riscuotere grandi consensi da parte del pubblico di ogni età. La trama, tutta da ridere, descrive le vicissitudini di due anziani fratelli che si trovano temporaneamente a vivere, con le rispettive badanti, sotto lo stesso tetto. A complicare le dinamiche familiari si aggiungono il nipote che vive con la pensione degli zii, un assistente sanitario in cerca dell’anima gemella e due invadenti venditori porta a porta.

La volontà del Comitato di gestione del Cinema Teatro Rizza è quella di mettere a disposizione della collettività un’offerta di intrattenimento variegata, che possa rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di pubblico, sia in termini di età che di gusti.

Informazioni e contatti

L’appuntamento successivo di teatro sarà a dicembre, con un coinvolgente spettacolo dedicato ai bambini curato da Nicola Pazzocco.

Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@cinemateatrorizza.it - tel. 351 8611589.