La commedia brillante "Badanti" va in scena al Teatro Camploy di Verona

Appuntamento sabato 24 ottobre 2020 alle ore 21 presso il Teatro Campoloy di Verona. Una storia tutta da ridere: la convivenza è tutt'altro che rosea quando si mettono insieme un vecchio padrone di casa, burbero e intollerante, una dispotica zia, che arriva a rompere i fragili equilibri nella vita del fratello, e le rispettive badanti, che instaurano un clima da "guerra fredda" a difesa ognuna della propria posizione.

A questi personaggi si aggiungono un nipote borioso e fannullone che vive sulle spalle dello zio, un invadente tecnico del gas in versione moderno Romeo e due eccentrici venditori porta a porta, tutti invischiati loro malgrado in un piccolo giallo che, in un susseguirsi di eventi esilaranti, scombinerà inaspettatamente le loro vite.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/1534303616739834/

Si consiglia la prenotazione, tel. 347 8218304.

