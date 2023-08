Questi bravissimi artisti sapranno coinvolgere il pubblico facendo ascoltare, cantare e ballare le più belle canzoni dagli anni '60 ad oggi. Hanno tantissimi anni di carriera alle spalle ottenendo molti consensi da parte di chi li segue. Non vi resta che venire ad ascoltarli.

Dopo il grandissimo successo dello scorso 30 luglio, la cantante Monia Santoni ed i No Tracks (Stefano Castagna, Mila Shary e Gianni Lorenzini), tornano più carichi che mai domenica 27 agosto dalle ore 20.45 alla Vecchia Rama di Negrar. Si alterneranno a suon di note spaziando dalla musica leggera italiana a quella internazionale.

"Back to the Rama", Monia Santoni e No Tracks tornano alla Vecchia Rama