"Bach: vita ordinaria di un genio" al Teatro Fucina Machiavelli

Johann Sebastian Bach in una veste inedita, che porrà l’accento sull’uomo dietro il genio, al centro del concerto di sabato 25 marzo alle 18.30 nel Teatro Fucina Machiavelli, in via Madonna del Terraglio 10. L’uomo Bach: lavoratore, marito, figlio, padre e fratello oltre che compositore; un uomo dalla vita semplice, modesta, di musicista e insegnante in una piccola provincia tedesca, un’esistenza molto lontana dal successo che arriverà invece a quasi cent’anni dalla sua morte, grazie al compositore Felix Mendelssohn.

I momenti salienti della sua vita saranno introdotti da Stefano Soardo, musicista e direttore Artistico di Fucina Machiavelli, e raccontati attraverso alcuni brani chiave, selezionati per bellezza e rilevanza biografica, suonati dal vivo da Angelica Selmo al clavicembalo, Matteo Berlaffa al flauto e lo stesso Stefano Soardo al violino, accompagnati dall’ensemble Fucina Harmonica.

Dai primi lavori della giovinezza, quando scrive il Capriccio BWV 992 per la partenza di un amato fratello, agli anni d’oro dell’incarico a Köthen (1717-1723) dove vedono la luce i celeberrimi Concerti brandeburghesi, al lungo periodo di insegnamento a Lipsia (1729-1750) in cui rimaneggia e amplia alcuni suoi componimenti, come le suite orchestrali, in cui compone capolavori destinati a lasciare il segno, come le celeberrime Passioni, e periodo in cui si dedica alla composizione della “musica assoluta”, la musica al servizio di se stessa, come l’”arte della fuga”. Un meraviglioso viaggio in musica attraverso la vita di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi.

Questo concerto inaugura il nuovo format “Aperi Bach: la grande musica di Bach con aperitivo offerto” che prevede altri due appuntamenti, il 22 aprile e il 13 maggio, con rispettivamente Le sonate e le partite per violino solo eseguite integralmente dallo straordinario talento violinistico Davide de Ascaniis.

