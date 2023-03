Il beat autentico di Bacco Tabacco alla Vecchia Rama

Sono sei veterani dell’era beat, i Bacco Tabacco, che dopo oltre 50 anni di esperienze diverse dettate dalla passione per la musica, nel 2018 decidono di fondare l’attuale formazione che debutta alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar venerdì sera (24/03) dalle 21.15.

«Il debutto di questa pura beat band mi entusiasma», sottolinea l’organizzatrice Daniela «Dada» Benedini, presidente dell’associazione benefica Musica Viva Verona, che aggiunge: «Il repertorio dei Bacco Tabacco è filologicamente autentico, comprendendo brani storici come “Bang Bang”, “Una ragazza in due”, “C’é una strana espressione”, “Applausi” e molto altro, inclusa la incancellabile ed immarcescibile “Caffé amaro”, portata al successo dal nostro amico Renato Bernuzzi».

Antonio Gottoli e Giuliano Semprebon (chitarre), Osvaldo Sartori (batteria), Fabio Bonomo (tastiere), Giuseppe Rossini (basso) e Alberto Baietta Castillo (voce) affrontano con naturalezza come epigoni del genere e della filosofia beat il repertorio di Rokes, Equipe 84, Camaleonti, New Trolls, Corvi, Caterina Caselli, Orme, Ribelli, Nomadi, Rocky Roberts ed altri artisti dell’epoca. Una vera full immersion nei tempi eroici del Piper, di «Bandiera gialla» in radio, di Radio Caroline che trasmetteva piratescamente da una nave e delle gite in corriera con la chitarra.

Prenotazioni al 333 2051319.