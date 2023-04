Bacco Tabacco live alla Vecchia Rama

Ai Bacco Tabacco, formazione di veterani beat esclusivamente maschile, che si esibisce venerdì sera (28/04) dalle 21.15 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar, manca solo una Venere. Come nella quasi totalità dei complessi dell’epica era sessantiana, erano i maschi a comandare, dicendo che le ragazze avrebbero influito negativamente sugli equilibri dell’assieme. E forse allora poteva essere vero, in Italia al debutto del beat, ma con l’evoluzione dei costumi questa teoria si é rivelata infondata. Pensiamo a Janis Joplin, ai Mamas & Papas, ai Jefferson Airplane di Grace Slick, o a Brian Auger & Julie Driscoll con i Trinity e da noi a Caterina Caselli e gli Amici, o a Patty Pravo e i Cyan Three. Questi sei ottimi reduci dell’epopea dorata in cui Verona era detta la «Liverpool Italiana» (termine coniato dal giornalista Roberto Ceruti su Ciao 2001 nel 1971) decidono nel 2018 di fondare l’attuale formazione che ha debuttato il mese scorso con successo alla Vecchia Rama.

«È stato il debutto entusiasmante di una beat band allo stato puro», sottolinea l’organizzatrice Daniela «Dada» Benedini, presidente dell’associazione culturale benefica Musica Viva Verona, che aggiunge: «il pubblico si é divertito ballando e cantando brani popolari come «Bang Bang», «Una ragazza in due», «C’é una strana espressione», «Applausi» e «Caffé amaro», resa un tormentone veronese dal nostro amico Renato Bernuzzi». Antonio Gottoli e Giuliano Semprebon (chitarre), Osvaldo Sartori (batteria), Fabio Bonomo (tastiere), Giuseppe Rossini (basso) e Alberto Baietta Castillo (voce) affrontano il repertorio di Rokes, Equipe 84, Camaleonti, New Trolls, Corvi, Caterina Caselli, Orme, Ribelli, Nomadi, Rocky Roberts ed altri artisti dell’epoca. Sembrerá di ritornare ai tempi del Piper e di «Bandiera gialla» in radio.

Prenotazioni al 333 2051319.

Bacco Tabacco / foto ufficio stampa Roberto Ceruti