A Verona si festeggia il 492° "Bacanal del gnoco": le sfilate in programma per il carnevale veronese

Torna il carnevale veronese con tanti appuntamenti e numerose sfilate. Il grande corteo a Verona per il tradizionale venerdì gnocolar è previsto per il 25 febbraio 2022, a partire dalle ore 14 con l'avvio della sfilata di carri e maschere in occasione del 492° "Bacanal del gnoco".

Di seguito riportiamo il calendario degli eventi di carnevale già programmati.

Le sfilate del mese di febbraio 2022

Giovedì 24 febbraio

ore 15 in Piazza San Zeno apertura delle manifestazione

ore 18 in Piazza Bra apertura Gran Gnoccolada

ore 19.30 in Piazza Bra, Piazza San Zeno, Piazza Erbe, Piazza Bacanal spettacolo carri e majorettes

Venerdì 25 Febbraio

dalle ore 11 in Piazza Bra si continua con la “Gran Gnoccolada”

dalle ore 11 in Piazza San Zeno gnocchi della tradizione veronese

ore 14 partenza corteo del 492° Bacanal del Gnoco

dalle ore 18 in Piazza San Zeno spettacolo

Sabato 26 febbraio

dalle ore 11 in Piazza San Zeno si continua con “…Sarà sempre Carnevale …. a Verona”

Domenica 27 febbraio

dalle ore 11 in Piazza San Zeno si continua con “…Sarà sempre Carnevale … a Verona”

dalle ore 14 con partenza dall’Arsenale per arrivare in Piazza San Zeno “Cavalcata storica di Tomaso Da Vico” con 100 cavalli

Martedì 1 marzo

dalle ore 14 in Piazza Dante “Ultima di Carnevale” – artisti di strada, truccabimbi, mascottes in tour.

dal 10 marzo all’ 11 aprile : ex Giardini d’Estate ritorna il “Villaggio delle Tradizioni – Carnevale di Verona” tutte le tradizioni culinarie del nostro territorio, giostre, casette arti e mestieri.

Informazioni e contatti

Web: https://www.carnevaleverona.it/.