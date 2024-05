"B & B: Bessie e Billie. Le imperatrici del blues e del jazz"

Concerto spettacolo giovedi 9 maggio alle ore 20.45 per ricordare due grandi voci intramontabili, Bessie Smith e Billie Holiday. Con: Angela Castellani (voce) David Cremoni (Chitarra) Luca Donini (Sax Tenore).

Ingresso a offerta libera per gli artisti. Presso la Sala Polifunzionale Garonzi in via Quinzano 24d , Verona. Evento promosso e organizzato dalla Commissione Politiche Culturali e Pari Opportunita' della Seconda Circoscrizione del Comune di Verona.