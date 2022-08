Avventura tra i torrenti della Valpolicella

Se vuoi immergerti nella natura incontaminata della Valpolicella questa è l’esperienza giusta per te. Ci ritroveremo presso la nostra sede di Fumane, dove, grazie a Sapori della Valpolicella, vi sarà consegnato un panino imbottito e una bottiglietta di acqua (0,5 L). Partiamo da Fumane e imbocchiamo il sentiero della Val dei Progni seguendo alcuni torrenti che scendono dalle valli in quota. Il sentiero sale sempre seguendo il percorso dell’acqua e propone alcuni bei passaggi sotto e sopra i massi non facendo mancare scalette e ponticelli tra un masso e l’altro.

Dopo circa due ore di cammino raggiungeremo uno spiazzo attrezzato dove potremmo consumare la nostra merenda (su prenotazione sarà anche possibile organizzare una grigliata di carne all’aperto). Partenza dal nostro bivacco fino a raggiungere il ponte tibetano costruito sopra il vaio che abbiamo percorso in precedenza ad un altezza di circa 40 m, attraversato il ponte inizieremo il percorso in discesa che ci riporterà al punto di partenza. In alternativa per i gruppi che non volessero attraversare il ponte ci sarà la possibilità di tornare al punto di partenza attraverso un altro sentiero.

Lo spettacolo e il divertimento sono garantiti!!! Che aspetti a prenotare?!

Difficoltà Medio – Alta

Minimo 10 partecipanti

Portare scarponcini da trekking

Luogo: Via Progni n° 1, Fumane (Verona) 37022 Italia

Durata: 6 ore

Costo: 39 euro a persona

La quota comprende: Tour con visita guidata + organizzazione tecnica



Note: L’iniziativa si svolgerà a raggiungimento del numero minimo fino al massimo di adesioni. Il tour può essere personalizzato su misura extra data evento.

Condizioni importanti:

non si accettano le prenotazioni avvenute in maniera diversa e prive della nostra conferma;

la guida aspetta i Clienti al meeting point prestabilito nell’orario prestabilito, le persone che non si presenteranno al meeting point all’orario concordato perderanno l’escursione.

Pagamento: Potrete prenotare online il voucher che vi darà diritto di essere inseriti in lista. Una volta ricevuto il voucher dal Team Oj, riceverete un messaggio whatsapp con i dati per effettuare il pagamento.

Penale: Una volta prenotato il tour si potrà disdire senza penale entro massimo 5 giorni dalla data della partenza. In caso contrario si pagherà come penale la quota intera del tour.