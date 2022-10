Alla Capitolare di Verona l'incontro: "Avremo ancora bisogno di biblioteche?"

Nuovo appuntamento di “Parliamone – in dialogo con il presente“, il ciclo di dibattiti organizzato dalla Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona. In ciascuno degli incontri il Prefetto della Biblioteca Capitolare, mons. Bruno Fasani, dialogherà con autori ed esperti di varie discipline su diverse tematiche, per proporre al pubblico una riflessione articolata, costruita sul confronto e sullo scambio reciproco.

Il secondo appuntamento, intitolato “Avremo ancora bisogno di biblioteche?”, è in programma per venerdì 11 novembre alle ore 17.30. Mons. Bruno Fasani dialogherà con Antonella Agnoli, progettista culturale e consulente bibliotecaria. Fondatrice e direttrice dal 1977 al 2000 della Biblioteca di Spinea (Venezia), dal 2001 al 2008 Antonella Agnoli ha progettato per il Comune di Pesaro la nuova biblioteca della città, di cui è stata direttore scientifico. Negli ultimi dieci anni ha collaborato con vari architetti ed enti locali per la progettazione di spazi e servizi bibliotecari e svolto un’intensa attività di formazione dei bibliotecari in tutta Italia. È autrice di “La biblioteca per ragazzi” (Editrice Bibliografica 1999), “Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà” (Laterza 2009), “Caro sindaco, parliamo di biblioteche” (Editrice Bibliografica 2011) e “La biblioteca che vorrei” (Editrice Bibliografica 2014).

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione e fino ad esaurimento posti. Per informazioni ed iscrizioni:

eventi@bibliotecacapitolare.it

331 5946961