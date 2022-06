L'Avisahi Cohen Trio in concerto al Teatro Romano

Domenica 26 giugno alle ore 21 appuntamento al Teatro Romano di Verona con l'Avisahi Cohen Trio. Negli ultimi due decenni il bassista, cantante e compositore di fama internazionale Avishai Cohen, si è guadagnato la reputazione di essere uno dei più grandi bassisti viventi.

Ma è come compositore che la sua affermazione musicale è cresciuta maggiormente in tutto il mondo, attirando sempre più ascoltatori e fan, oltre che un vasto pubblico dal vivo. Al Teatro Romano, con la sua nuova formazione in trio, presenterà l’ultimo album “Shifting Sands”.

Informazioni e contatti

Web: https://www.spettacoloverona.it/eventi/evento/avishai-cohen-trio/