"Lavatoi, busi e...sparasine", escursione guidata tra gli angoli suggestivi di Avesa

Domenica 18 aprile 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30 "Lavatoi, busi e...sparasine", un itinerario con la guida Aurora alla scoperta della storia e degli angoli più suggestivi di Avesa: «Famosa nel secolo scorso per le lavandaie che, con l'acqua del Lorì, lavavano i panni ai signori di Verona, visiteremo i lavatoi storici. Passeggeremo tra gli ulivi per ammirare Avesa dall'alto e godere dei prodotti della natura. Questo è proprio il momento per raccogliere "sparasine" e bruscandoli. Giungeremo anche alle cave, ora dismesse, della pietra gialla con la quale sono state costruite anche molte case e monumenti di Verona. Ciliegina sulla torta, visiteremo l'antica chiesetta dei Camaldolesi che verrà aperta in esclusiva per noi».

Percorso ondulato di 8 km.

Servono scarpe da trekking o da ginnastica non con suole lisce.

Appuntamento alle 9.30 in Via Messer Ottonello, dietro alla Chiesa di San Martino ad Avesa.

Durata 3 ore

Costo: 10 euro

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria per email a info@infoverona.it o whatsapp: 339 8717091.

