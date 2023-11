30 euro adulti - 20 euro under 13

"Autunno in selva" a Roverè Veronese il 19 novembre 2023. Semplice escursione ad anello con partenza da MasoVerde adatta a tutti alla scoperta dei cimbri e delle loro usanze, passando per contrade e boschi di una Lessinia quasi sconosciuta, con pittoreschi scorci panoramici. Accompagnati dalla guida escursionistica Elisa faremo un salto indietro nel tempo e nella storia di questi luoghi, per godere con gioia dei colori dell’autunno. Al nostro ritorno al Maso ci attenderà una degustazione di prodotti tipici locali. Nel pomeriggio il laboratorio “Ritratti Selvatici”: costruiamo con la natura, con Lucrezia ed Elisa.

INFO TECNICHE

Difficoltà: E (escursionistico facile)

Dislivello: 180 m

Lunghezza: 5 km

Durata: 2,5 h

RITROVO: ore 10 presso la sede di MasoVerde. Località Maso di Sotto, 8, 37028 Roverè Veronese VR.

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento tecnico adatta alla quota e alla stagione (giacca antivento, indumenti pesanti, scarpe da trekking, acqua, consigliati bastoncini da trekking).

DETTAGLIO DELLA GIORNATA:

ORE 10 PARTENZA PER ESCURSIONE, GIRO AD ANELLO

ORE 12.30 RIENTRO A MASOVERDE, PRANZO MONTANARO (taglieri misti, prodotti locali, birre e succhi artigianali, dolce speciale e caffè)

ORE 14.30 LABORATORIO RITRATTI SELVATICI (laboratorio immaginifico per adulti e bambini – minimo 3 anni – con materiale raccolto durante la camminata)

Nel pomeriggio merenda a sorpresa!

COSTO: 30 euro adulti 20 euro under 13

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. TERMINE ISCRIZIONI: Venerdì 17 Novembre ore 19.

Info & prenotazioni:

www.masoverde.it

WhatsApp: 334 231 3635

Elisa è una Guide Ambientali Escursionistica professionali, regolarmente assicurata (R.C.T.) ed esercita la professione ai sensi della Legge 4/2013. La Guida si riserva di annullare o modificare l'iniziativa in funzione delle condizioni metereologiche dando congruo preavviso agli iscritti.