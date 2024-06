"L'auto incontra la musica" in Piazza Bra a Verona

L'Historic Cars Club Verona è lieto di annunciare che sabato 15 giugno, a partire dalle ore 17, prima dell’opera lirica che si terrà la sera stessa in Arena, “Turandot” di Giacomo Puccini, presenzierà in Piazza Brà con l'evento "L'auto incontra la musica". Questo appuntamento, che si ripete da decenni all’apertura della stagione lirica areniana, è stato ideato, appunto, per celebrare le auto d'epoca e la musica lirica.

Nel cuore di Verona, in prossimità del celebre Tempio della Lirica, l'HCC Verona accoglierà cittadini, ospiti provenienti da ogni luogo e tutti coloro che desidereranno lasciarsi trasportare dalle magiche note dell'opera "Turandot" di Giacomo Puccini.

L'Historic Cars Club Verona allestirà una straordinaria esposizione di auto storiche di diversi modelli ed epoche con veicoli che hanno segnato momenti importanti della ricostruzione materiale e sociale, così come evoluzioni stilistiche, artistiche e di costume. Queste auto, come la musica, offrono a tutti l'opportunità di ritrovare un ricordo o una preferenza personale, in attesa dell'inizio della grande serata lirica.

Quest'anno, l'evento è dedicato alla memoria del maestro Franco Zeffirelli, nell'anniversario della sua scomparsa. La regia dell'opera in programma, "Turandot", è infatti quella originale da lui creata, un omaggio alla sua straordinaria carriera e al suo immenso contributo al mondo dell'arte.