A Bardolino torna la Coppa Giulietta&Romeo celebrando il centenario dell'Automobile Club Verona

La Coppa Giulietta&Romeo si appresta ad aprire il CIREAS Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche con la sua quinta edizione in programma il 3 e 4 febbraio 2023. L’evento, organizzato dall’Automobile Club Verona in collaborazione con A.C. Verona Historic ed ACI Verona Sport si svolgerà tra Bardolino e il centro storico di Verona oltre a toccare anche il basso Baldo, la Lessinia e ovviamente la sponda veronese del Benaco.



È ufficiale nel frattempo la conferma del nuovo quartier generale dell’evento, che sarà ospitato per la prima volta al TH Hotel TH Lazise - Hotel Parchi del Garda di Lazise. La struttura ospiterà infatti la Direzione di Gara, la Sala Stampa, la cerimonia di premiazione, il centro classifiche e le verifiche sportive e tecniche pre gara.

Struttura moderna, ampia e curata, il TH Lazise - Hotel Parchi del Garda si affaccia su un meraviglioso giardino interno ed offre una impagabile vista sul Lago di Garda. Dista poco più di 10 chilometri dal Lungolago Lenotti di Bardolino dove saranno allestiti partenza ed arrivo dell’evento e non è distante da alcuni tratti del percorso molto scenografici. Struttura quindi ottima non solo per i concorrenti ma anche per staff e media, dotata di parcheggio coperto perfetto per le auto d’epoca, ha messo a disposizione una convenzione dedicata che è disponibile nella sezione dedicata del sito: coppagiuliettaeromeo.it.

L’evento, come detto, si svolgerà venerdì 3 e sabato 4 febbraio. Venerdì saranno di scena le verifiche sportive e tecniche a Bardolino in una nuova location dove sarà allestita anche la Direzione di Gara e il centro accrediti stampa. Sabato la partenza da Lungolago Lenotti, a Bardolino, dalle ore 8.30. I concorrenti affronteranno un percorso molto bello e selettivo, ripreso dall’edizione 2022, con passaggio anche nel centro storico di Verona.

Pausa di metà giornata con pranzo in Loc. Paroletto a Fumane, e arrivo nuovamente a Bardolino dalle 15:45. La cerimonia di premiazione tornerà ad essere tradizionale, quindi in presenza con un apericena conclusivo sempre nella nuova location della direzione gara che sarà rivelata a breve. Confermato anche per questa edizione il CAT Crono Ability Test nei pressi del campeggio comunale venerdì dalle 14 alle 18. Qui tutti i concorrenti potranno sfruttare una sessione di allenamento libero sui pressostati, ovvero i tubi di rilevamento che saranno l’anima della sfida agonistica.

Informazioni e contatti: https://www.coppagiuliettaeromeo.it/.