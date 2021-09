"Aulularia" al Teatro Romano con Ettore Bassi per il gran finale dell’Estate Teatrale Veronese

Una trappola comica, per un finale ricco di risate. La 73esima edizione dell’Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, si chiude con "Aulularia" di Plauto. Domani, giovedì 9 settembre, e venerdì 10, in scena anche Ettore Bassi diretto da Cristiano Roccamo. E il divertimento è assicurato.

Ambientato in un’epoca senza tempo, riscritto citando Shakespeare, Ariosto e Molière, lo spettacolo richiama tutti i personaggi e le maschere plautine, che si muovono tra intrecci comici e sentimenti cinici e sarcastici, evocando modelli che dal teatro antico arrivano direttamente alla moderna stand up comedy. Grazie ad un linguaggio semplice, ricco di figure retoriche, e alla grande libertà di espressione, il pubblico cade inevitabilmente nella trappola architettata dall’autore. Aulularia porta in scena l’insaziabilità, la lussuria e l’oro. La vicenda narra dell’avaro Euclione e della sua sete inarrestabile di denaro. In una maniera semplice e diretta l’autore ci parla di tutti i lati ridicoli e disastrosi dell’avidità, che fa soffrire in primis gli affetti più cari e vicini. In Euclione riconosceremo Shylock, Arpagone, Fazio od un qualsiasi avaro di un mondo antico.

Sul palcoscenico gli attori Simone Vaio, Simone Cástano, Fabrizio Careddu e Ludovico Röhl. Le musiche originali sono di Sara Castiglia. La produzione di Teatro Europeo Plautino. «Aulularia come omaggio alla storia della commedia occidentale – spiega il regista Roccamo -. Lo spettacolo ci fa comprendere come Plauto sia ancora oggi di estrema attualità, nelle parole, nei temi, nei personaggi, ed in tutto ciò che lo spettatore ‘vive’ nel leggere e nell'assistere alle opere plautine».

Per il finale di stagione e prima dell’inizio delle scuole, biglietti a 8 euro per gli studenti delle superiori e per gli universitari iscritti all'Esu; ingresso a 10 euro per gli abbonati delle rassegne il "Grande Teatro" e "L'Altro Teatro". Garantite anche le agevolazioni per under 26 e over 65.

Informazioni e contatti

I biglietti degli spettacoli sono in vendita al Box Office Verona - via Pallone 16, tel. 045 8011154. Oppure online sui siti www.boxol.it/boxofficelive/it e www.boxofficelive.it

Per informazioni e approfondimenti www.estateteatraleveronese.it.

