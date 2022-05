Astrofili all'ossario di Custoza: osservazione del sole

Domenica pomeriggio 8 maggio, in collaborazione con l'Associazione Scientifico Culturale EmpiricaMente, in Ossario, potrete osservare il Sole come non l'avete mai visto! Imparerete a scomporre la luce solare nei colori dell'arcobaleno con i prismi e scoprirete la nostra stella sotto una luce diversa!

Con dei telescopi particolari, infatti, potrete vedere le macchie solari, la granularità superficiale, le protuberanze e i brillamenti. Vi aspettiamo a partire dalle 16.

Costo a persona 5 euro. Il costo del biglietto comprende anche l'accesso al monumento e alle sale espositive della casa del custode.



Informazioni: 346 9652147 - info@ossariocustoza.it