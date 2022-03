Al Teatro Salieri di Legnago l'omaggio ad Astor Piazzolla della Compagnia Balletto di Roma

Venerdi? 11 marzo alle 20.45 la Compagnia Balletto di Roma fara? tappa al Teatro Salieri di Legnago. “Astor”, un secolo di Tango: opera-concerto dove danza e musiche di Astor Piazzolla si fondono insieme. La Compagnia del Balletto di Roma, da sempre promotrice della danza italiana d’autore in Europa e nel mondo, intraprende un nuovo viaggio nelle suggestioni e nelle sonorita? del tango in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla, tra i piu? importanti autori e interpreti musicali di questa forma d’arte. Il tango nasce nei sobborghi di una Buenos Aires di fine ‘800 dall’esigenza di comunicare tra persone di culture, lingue e tradizioni diverse. Il tango ci ricorda che i passi del migrante sono, oggi piu? che mai, quelli che vivono tra distacco e speranza.

Le musiche di Piazzolla, eseguite al bandoneo?n e fisarmonica da Mario Stefano Pietrodarchi, saranno le vere protagoniste di questo concerto danzato. Lo strumento e? protagonista a tal punto che la sua musica diventa quasi un soffio, un respiro che alimenta il fuoco del movimento scenico, diretto dal regista argentino Carlos Branca, fondendosi con esso. Una partitura che si arricchisce – attraverso il corpo – di melodie cinetiche. Ispirato dalla presenza fortemente teatrale del maestro Pietrodarchi, il coreografo Valerio Longo porta otto danzatori del Balletto di Roma a compiere un viaggio trasformativo in cui respiri, abbracci, fusioni sono al centro di azioni coreografiche minimali e astratte nelle quali “coraggio” e? la parola chiave: il coraggio declamato dai testi immortali di Jorge Luis Borges, nei suoi tanghi e milonghe, ma anche quello dello stesso Piazzolla, che ha rotto gli schemi della musicalita? del “tango viejo” per arrivare al “nuevo tango” rendendolo celebre in tutto il mondo.

A fare da collante fra tutti gli elementi compositivi di quest’ opera sara? la maestria e l’esperienza di Carlos Branca, regista argentino di spicco sia nel panorama teatrale italiano che in quello sudamericano, nonche? profondo conoscitore del “mondo Piazzolla”.

Informazioni e contatti

Per l’ingresso in teatro sara? necessario il Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. Programma completo e prenotazioni: www.teatrosalieri.it - biglietti a partire da 9 euro.