Associazioni in festa in Sesta circoscrizione a Verona

Associazioni in festa in Sesta circoscrizione. L'appuntamento è per domenica 24 ottobre, a partire dalle ore 10, ai giardini “Cantori Veronesi” di via Verdi, davanti alla chiesa di Borgo Santa Croce. Il mondo dell’associazionismo veronese, in particolare quello impegnato sul sociale e sull’aiuto e assistenza a soggetti fragili, incontra la cittadinanza in una occasione di festa, per far conoscere le proprie attività e condividere un momento di conoscenza insieme.

L’evento prenderà il via alle ore 10 e si svolgerà per tutta la mattinata. Alle ore 11 vi sarà la presentazione delle associazioni partecipanti e alle ore 12, grazie al supporto offerto dal Gruppo Alpini, risottata finale per tutti. L’appuntamento è promosso dalla Sesta circoscrizione, in collaborazione con l’Associazione nazionale Alpini e il Gruppo promozionale Di Quartiere Trieste.

Il programma è stato presentato dal presidente della Sesta circoscrizione Maria Cristina Sandrini. Presenti la coordinatrice della commissione circoscrizionale Politiche sociali e sanitarie Martina Pertile e Chiara Briani del Gruppo promozionale Di Quartiere Trieste.

«Una bella opportunità di festa per tutta la comunità – sottolinea la presidente Sandrini -. E’ importante ricordare che, accanto a tutti i servizi offerti dalla Istituzioni esiste, fortunatamente, un grande mondo dell’associazionismo del terzo settore. Volontari che collaborano ogni giorno attivamente in favore della cittadinanza più fragile e bisognosa di aiuto. Questo evento offre l’occasione per conoscerli e ringraziarli».

