Aspettando il Natale a Verona: concerti in prima e terza circoscrizione

Non c’è Natale senza un concerto che ne celebri l’attesa. Due gli appuntamenti musicali in programma sabato 16 dicembre, nelle Circoscrizioni 1^ e 3^.

Circoscrizione 1^

L’Associazione di Promozione Sociale La Rete organizza il concerto dal titolo “Concerto Messe de Minuit h.9”, che sarà eseguito alle ore 20.45 nella chiesa di Santo Stefano, dal Coro da Camera Orlando di Lasso, accompagnato da organo e quartetto d’archi, sotto la direzione del M° Michael Guastalla.

Il concerto si incentra in particolare su due brani del barocco francese e napoletano, per coro a quattro voci, solisti, archi e basso continuo: la “Messe de Minuit” di Marc-Antoine Charpentier e il “Magnificat” di Francesco Durante.

Circoscrizione 3^

Nella chiesa dei Santi Angeli Custodi allo Stadio si terrà il concerto promosso dall’Associazione Insieme nel tempo libero in collaborazione con l’UPIF e la partecipazione del Coro Lyricus.

L’ appuntamento è per sabato alle ore 16. In 3^ è stato organizzato anche un momento conviviale per lo scambio degli auguri natalizi nei locali e nel giardino esterno dell’Associazione DBA Italia in via Catania, 17 a Borgo Nuovo dalle 15.30, che sarà allietato dal gruppo musicale Istinti Artistici.

Le iniziative sono state presentate rispettivamente dal presidente della Commissione Tempo Libero della Circoscrizione 1^ Andrea Avanzi e dal presidente della 3^ Riccardo Olivieri.