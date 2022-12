Aspettando le feste: esposizioni e laboratori artigianali in Borgo Nuovo a Verona

Il progetto S.T.E.P.S. - Shared Time Enhances People Solidarity propone un'iniziativa conviviale per il quartiere di Borgo Nuovo in attesa delle feste con esposizioni e laboratori artigianali. Durante l'evento la sala civica del Centro Circoscrizionale "A. Dall'Oca Bianca" tornerà ad ospitare una mostra fotografica per narrare le iniziative di cittadinanza attiva svolte nel 2022 e ci sarà l'opportunità di conoscere le creazioni degli artigiani locali.

Al fine di sollecitare la creatività artistica ed esercitare le attività manuali saranno organizzati anche diversi laboratori artigianali per tutte le età! Sarà un pomeriggio all'insegna dell'allegria e della voglia di stare insieme!

Domenica 11 dicembre, dalle ore 11 alle 19 presso il Centro Circoscrizionale "A. Dall'Oca Bianca" di Borgo Nuovo, in via Trapani, 8-10, 37138 Verona

Il programma