Asparagi e "bisi" di Colognola per "Il ristorante tipico... a Primavera" in città a Verona

Dall'8 maggio fino al 23 maggio 2021, i Ristoranti tipici proporranno ai loro clienti il particolare sapore dell'asparago, rielaborato in diverse varianti secondo le ricette tipiche locali, ed i piselli di Colognola ai Colli. Dopo un lungo periodo di lockdown e fiduciosi di una imminente ripresa, con l'evento denominato "Il Ristorante tipico ... a Primavera" prosegue il terzo ciclo degli appuntamenti stagionali avviati con successo dalla primavera del 2018. Il Comune di Verona, in collaborazione con i venti "Ristoranti Tipici" di Verona, inseriti nell'elenco "Ristorante tipico" istituito con il "Regolamento comunale per la valorizzazione dell'enogastronomia veronese", ha intrapreso una serie di azioni volte alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e, nel contempo, ad incentivare l'impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera ed anche per diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione.

Nei "Ristoranti" in argomento i piatti tradizionali rappresentano infatti il 50% dell'offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto; vengono diffusi attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale. I titolari di questi ristoranti si sono impegnati infatti ad organizzare eventi periodici, utilizzando ogni volta un tipico prodotto stagionale del territorio veronese, come filo conduttore dei menù. In tali esercizi anche l'offerta dei vini privilegia le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona.

L'edizione primaverile avrà luogo dall'8 maggio al 23 maggio 2021: verranno quindi preparati diversi piatti utilizzando i caratteristici prodotti locali: l'asparago ed i "bisi" di Colognola ai Colli. Gli asparagi saranno forniti dall'Azienda Agricola Faccincani Loris di Mambrotta, mentre i piselli dall'Associazione Bisicoltori di Colognola ai Colli.

Nei locali in quei giorni, oltre ai classici piatti della tradizione veronese, se ne potranno trovare anche altri preparati seguendo diverse ricette, quali ad esempio "Fettuccine di pasta fresca fatte in casa agli asparagi di Mambrotta e gambero rosso di Mazara", "Flan di piseli con gambero arrostito e bisque", "Raviolo verde con bisi di Colognola e purea di cipolla rossa", "Polpette al sugo con i bisi", "Seppioline in umido con i bisi e polenta", "Asparagi della Mambrotta con uova e salsa scaligera", "Crema di asparagi con pancetta croccante", "Insalata di asparagi crudi con uovo morbido e chips di Monte Veronese".

Si potranno pertanto degustare, oltre ai classici piatti della tradizione veronese, anche altri preparati seguendo diverse ricette, quali ad esempio la “Millefoglie di asparagi con prosciutto crudo di Soave e la Pancetta stufata con purè di piselli di Colognola al basilico”. I nominativi dei Ristoranti tipici aderenti all'iniziativa sono indicati nell'elenco “Ristorante Tipico – Verona”.