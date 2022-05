Fucina Culturale Machiavelli ospita lo spettacolo "Arturo"

Biglietto Intero 12 euro | Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Prezzo Biglietto Intero 12 euro | Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

La stagione di teatro di Fucina Machiavelli prosegue venerdì 20 maggio alle 21 con Arturo di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, spettacolo tra i Vincitori del Premio Scenario 2020 e finalista del Premio In-Box 2021. Arturo nasce dall’incontro di due registi/autori che condividono lo stesso dolore: la perdita dei propri padri. Da qui l’esigenza di stare in scena senza la mediazione degli attori, lavorando su due differenti piani: quello dei padri che si raccontano in prima persona e quello in cui emerge il punto di vista dei figli.

I due piani si invertono, si intersecano, si mischiano e a volte quasi si confondono. Sul palco si costruisce un puzzle della memoria, composto di dodici pezzi – corrispondenti ad altrettante scene – che esplorano il tema utilizzando forme e linguaggi differenti, includendo anche momenti di interazione con gli spettatori e altri senza una drammaturgia definita. I titoli dei pezzi del puzzle saranno scritti dagli spettatori all’inizio dello spettacolo, per poi essere mischiati e disposti nello spazio in maniera casuale.

Ciò permette al lavoro di avere una struttura mutevole, non replicabile e dalle “infinite” combinazioni, proprio come l’andamento della memoria. L’intento e? di trattare la morte, spesso vista come un tabu?, con la voglia non di compatirsi o cercare conforto, bensi? trasformando il dolore in atto creativo. Lo spettacolo mette in atto un teatro di verità che, grazie all’autenticità dei protagonisti, rende incerto il confine della rappresentazione. Le autobiografie di Nardinocchi e Matcovich, da memorie private, divengono atto collettivo e universale.

Venerdì 20 maggio ore 21

Teatro Fucina Culturale Machiavelli

via Madonna del Terraglio 10, Verona

Biglietti