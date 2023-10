Gli Artisti "Visionari" tornano nel salotto del Teatro Modus: Piero della Francesca

Giunge alla sua seconda edizione il Percorso proposto dal Teatro Modus in collaborazione con la critica d’arte Roberta Tosi dal titolo “Visionari”, una serie di conferenze-spettacolo sull’arte ed artisti che ne hanno cambiato il corso della storia. Giovedì 2 novembre ore 21 apre il ciclo Piero della Francesca, uomo del Rinascimento, artista metafisico del rinnovamento. Lavorò in pieno clima umanista, con un’arte che risponde alla visione antropocentrica del mondo che si diffonde in Italia nel Quattrocento: gli intellettuali cominciano a scoprire e ad applicare le leggi che regolano la natura (e di conseguenza a scoprirne la bellezza). La matematica diviene dunque scienza fondamentale non solo per lo studio delle leggi naturali, ma anche per l’arte.

Roberta Tosi, accompagnata dalla voce poetica di Michele Vigilante e i flauti dal vivo di Stefano Benini spiegherà la vita e parabola artistica del grande artista. Roberta Tosi, critica d’arte veronese, dopo aver collaborato con la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti di Verona, opera in chiave nazionale curando mostre, eventi d’arte e tenendo conferenze in tutta Italia. Ha scritto per testate culturali nazionali e collabora con riviste online. Pochi giorni fa ha partecipato agli Stati Generali del Ministero del Turismo proprio per sottolineare l'importanza e la bellezza di proposte che mettano al centro l'arte. Le 6 conferenze-spettacolo, una ogni primo giovedì del mese da novembre a maggio, sono tratte dal libro “Visionari“, scritto da Roberta Tosi. Piero della Francesca, Michelangelo, Parmigianino, Tintoretto, Caravaggio, Piranesi, Friedrich e poi Munch, Cézanne, Morandi, Burri, Kiefer, Samorì… un fil rouge attraversa questi artisti in quel sentire dell’arte che sfugge a qualsiasi classificazione di tempo, spazio e luogo.

Il loro sguardo visionario è un fuoco che arde nell’incontro col mondo e tutta l’opera diventa così una zattera dove i naufraghi si spingono alla ricerca di un approdo per la vita, riapparendo e ricreandosi ogni volta in universi possibili. La loro espressività artistica da sempre stupisce e scuote, scardina le pro¬spettive per crearne di nuove, interroga l’esistenza e ne ascolta il sussurro, l’invocazione o il grido. In un viaggio a sua volta visionario e arrischiato, il racconto di questi artisti, tratteggiati in un itinerario libero, è un invito a cogliere quella misteriosa luce che apre alle vertigini dell’arte. Ma quando le parole non bastano più, come diceva Rilke, solo un’altra espressività artistica può dar voce all’invisibile che si cela nell’evidenza visibile. L’incontro con le opere si svela allora nella poesia e nella prosa di Davide Rondoni, uno dei maggiori poeti contemporanei, nella «speranza di un ritorno che non lasci più uguali».

Ingresso 10 euro, abbonamento 6 incontri 40 euro. Tutto il calendario è consultabile su modusverona.it.

Informazioni 392-3294967, info@modusverona.it. Si raccomanda la prenotazione dal sito.