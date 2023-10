A Verona in Sala Birolli l'esposizione "Artisti Filippinati"

Le opere di dieci artisti raccontano il quartiere Filippini, le sue tradizioni e la sua identità, da sempre fonti di ispirazione per chi ci ha vissuto, ci è nato o ci ha lavorato. Dall’1 all’11 ottobre si svolgerà in Sala Birolli, in via Macello, la 21esima edizione della mostra “Artisti Filippinati”, organizzata dal Comitato Rionale dei Filippini in collaborazione con la Circoscrizione 1^.

In esposizione lavori di Claudio Bighignoli, Gian Antonio De Maldè, Roberta Facchin, Marco Giacomozzi, Paola Giusti, Giorgio Grumini, Licia Massella, Mauro Nicolini, Florindo Romano e Luciano Tarasco. L’inaugurazioneè prevista domenica 1 ottobre, alle 17. L’esposizione si potrà visitare tutti i giorni fino all’11 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, con ingresso gratuito.

La mostra è stata presentata in sala Delaini dal coordinatore della Commissione Cultura della Circoscrizione 1^ Andrea Trombini, e per il Comitato Rionale Filippini dal presidente Pierantonio Turco e Roberta Facchin. «Si rinnova un tradizionale appuntamento annuale - ha detto Andrea Trombini - un momento importante perché il rione si mostra alla città, con le sue ricchezze e il patrimonio umano. Invito tutti a visitare la mostra per capire il valore e la storia del quartiere».

«Il rione ha sempre vissuto una propria realtà e identità - ha affermato Pierantonio Turco -. Dopo la guerra si sono moltiplicate tante attività sociali e artistiche. Da quel momento nacque il Comitato, che iniziò ad organizzare tante iniziative tra cui questa mostra».

«Le opere in mostra non sono state selezionate - ha aggiunto Roberta Facchin - perché è sufficiente essere nati, lavorare o risiedere nel rione, ma abbiamo notato, negli anni, un continuo miglioramento dell’espressione artistica».