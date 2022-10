"L'arte in Valigia" a Palazzo Maffei-Casa Museo

"L'arte in Valigia" è il nome dell'appuntamento dedicato ai giovanissimi che si svolgerà sabato 8 ottobre alle ore 11 e alle ore 16 a Palazzo Maffei-Casa Museo, in occsaione del "Festival del Disegno All Around 2022" promosso da Fabriano, azienda leader nella produzione di carta che ormai già da sette anni organizza questa rassegna per incentivare il disegno non solo come attività creativa per tutte le età, ma anche come mezzo di unione e linguaggio universale. Dopo l'evento "Disegnare l'arte", organizzato nel mese di aprile per celebrare la giornata mondiale del disegno, la Casa Museo torna quindi a collaborare con Fabriano e con l'Accademia delle Belle Arti di Verona con cui è stata instaurata un'ampia sinergia proponendo un appuntamento dedicato ai bambini dagli 8 ai 10 anni.

La "Scatola in una valigia" (Boîte-en-valise) di Marcel Duchamp - esposta a Palazzo Maffei al centro della sala dedicata alla metafisica e al surrealismo - diventa il punto di partenza per questo laboratorio, che incoraggerà tutti i piccoli aspiranti artisti a cimentarsi nella creazione di una propria "valigia del collezionista" da portare con sé. Con l'aiuto degli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Verona, i bambini avranno la possibilità di cimentarsi nel disegno, muniti di fogli e matite e circondati da capolavori assoluti d'arte antica e contemporanea in dialogo tra loro, che li aiuteranno a trovare l'ispirazione. Il laboratorio, gratuito su prenotazione, costituirà anche un "assaggio" di quelle che saranno le attività didattiche proposte da Palazzo Maffei a partire da quest'anno a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Una bella opportunità per imparare l'arte anche al di fuori dei banchi scolastici, specialmente ora che la collezione ha ampliato i giorni di apertura, permettendo l'ingresso anche durante giorni e orari scolastici dal giovedì al lunedì compresi.

Per prenotazioni: