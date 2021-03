L'artista Luca Trevisani è il nuovo protagonista della vetrina di Palazzo Maffei

La Vetrina di Palazzo Maffei in Piazza delle Erbe a Verona continua ad ospitare le riproduzioni fotografiche di opere di artisti contemporanei: il primo appuntamento di marzo è con Luca Trevisani: "The Nature of Nature of Nature" (2019). Un esploratore, un libero pensatore che studia con curiosità, ma anche distacco, le più diverse forme del linguaggio plastico, con l’obbiettivo di svelarne – e se possibile modificarne – la microfisica.

L'opera The Nature of Nature of Nature (Paul Klee ai raggi UV), 2019, esprime perfettamente l'arte di Luca Trevisani. La sua ricerca spazia dalla scultura al video, attraverso tutte quelle forme d’espressione proprie delle arti dello spettacolo, della grafica, del design, del cinema sperimentale e dell’architettura. Nelle sue opere le caratteristiche storiche della scultura vengono messe in discussione o addirittura sovvertite, in un'indagine incessante sulla materia e sulle sue narrazioni in cui i concetti chiave sono l’instabilità ed il mutamento.

Informazioni e contatti

Web: https://www.fondazionecariverona.org/Nostri-progetti/arte-porta-a-porta/.

- https://www.facebook.com/palazzomaffei