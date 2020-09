Arte in via Sodelle: a Montorio le emozioni del lockdown diventano una mostra open air

A Montorio, fino al 5 ottobre, esposizione multisensoriale sulle emozioni vissute durante il lockdown. I racconti dei cittadini sulla vita in isolamento forzato causa pandemia, raccolti dall'associazione Motorioveronese con l’iniziativa ‘Il diario di bordo’, diventano una mostra. I pannelli raffiguranti i quadri della pittrice Paola Braga, che trasportano su tela le emozioni raccontate dalla comunità veronese, sono visibili al pubblico in via Sodelle a Montorio.

L’esposizione denominata ‘Dolci acque amara quarantena’ è un percorso multisensoriale che consente al visitatore, inquadrando con il cellulare il QRCODE presente sui pannelli, di ascoltare e leggere la storia collegata all’opera. Una sorta di testimonianza, che raccoglie, a memoria delle future generazioni, le paure e le speranze della comunità veronese colpita dalla pandemia e dai difficili mesi di isolamento sociale. I racconti de ‘Il diario di bordo’, già pubblicati per tutto il periodo di lockdown sul sito Montorioveronese.it, fanno parte dell’edizione 2020 de ‘I Quaderni della Dorsale’, attualmente in fase di stampa.

L’esposizione è stata presentata dalla presidente della 8^ Circoscrizione insieme al presidente dell’associazione Montorioveronese Roberto Rubele. «All’inizio della quarantena, all’interno di montorioveronese.it – spiega la presidente – si è sviluppa l’idea di una sorta di ‘diario di bordo’, dove mettere insieme le testimonianze del presente da trasmettere alle generazioni future. Il diario, che nei mesi si lockdown ha preso forma e sostanza, è divenuto un straordinario raccoglitore di pensieri e di storie della quotidianità. Da queste sono nate le opere pittoriche che, fino al 5 ottobre, saranno visibili in via Sodelle».