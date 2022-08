"Arte in corte" a Valeggio sul Mincio

Torna la due giorni dedicata all’arte, sabato 17 e domenica 18 settembre a Valeggio sul Mincio, con la rassegna "Arte in corte". Anche quest’anno apriranno corti e cortili di Valeggio per ospitare le opere di artisti valeggiani e non solo, che saranno dislocate nel centro storico, in un circuito che comprendera? anche il giardino di Villa Zamboni, con la mostra di Sculture di Stefano Donati, per arrivare fino al cortile del castello scaligero.

Il nostro territorio ricco di bellezza, cultura e di meravigliosi scorci naturali diventera? anche il protagonista d’eccellenza di coloro che sapranno magistralmente coglierne e celebrarne l’unicita? attraverso l’estemporanea “Dipingiamo Valeggio”, che prendera? il via alle ore 7 di sabato 17 settembre, con vidimazione delle tele presso Palazzo Guarienti e si concludera? alle 17 del giorno stesso, con la premiazione in serata in piazza Carlo Alberto.

Si accetteranno le candidature fino alla mattina stessa del 17 settembre, purche? in regola con il pagamento della quota prevista. I partecipanti avranno la liberta? di scegliere il luogo dove dipingere, diventando cosi? essi stessi protagonisti della rassegna artistica.

Per l’occasione e? stata realizzata una mappa, che si potra? visionare attraverso la scansione del QR Corde presente sul pieghevole dell’evento o sul sito del Comune. «Arte in Corte rappresenta un’opportunita? unica per godere del territorio, delle sue bellezze e di panorami unici – dichiara il consigliere con delega alle attivita? ed iniziative culturali Serena Parolini –, ma anche per fruire en plein air di momenti culturalmente stimolanti, di un’esposizione d’arte a cielo aperto e, perche? no, anche di cogliere l’occasione di rendere omaggio al comune ritraendone gli scorci piu? caratteristici».

«Si tratta di una manifestazione che consentira? di ammirare alcuni scorci di Valeggio, rappresentati dagli artisti sia nella loro versione originale che rivisitata – afferma il Sindaco Alessandro Gardoni – ed un’ulteriore proposta culturale che l’Amministrazione comunale offre ai visitatori e ai propri concittadini».

Web: https://www.facebook.com/comunevaleggiosulmincio.