A Valeggio sul Mincio la mostra "L'arte di essere donna"

L’ ”Arte di essere Donna”: e? questo il nome della rassegna pittorica che porta l’arte nelle vetrine delle attivita? commerciali valeggiane dal 4 al 13 marzo. L’iniziativa e? nata da un’idea del consigliere con delega alle Attivita? ed Iniziative Culturali Serena Parolini, con la collaborazione del consigliere al Commercio, Artigianato e Attivita? Produttive Eva Nocentelli.

«La figura della donna – afferma il consigliere Serena Parolini – viene valorizzata nell’opera d’arte e portata a contatto con il pubblico nella vita quotidiana». «Sono molto felice del successo di questo progetto presso le attivita? commerciali di Valeggio – dichiara il consigliere Eva Nocentelli –. Hanno aderito con grande entusiasmo 50 negozi, apprezzando molto il connubio tra arte e commercio. Questo significa che le attivita? di Valeggio possono mettersi in gioco e collaborare tra loro e con l’Amministrazione per il nostro bellissimo territorio».

Le opere esposte dai negozianti di Valeggio, che hanno come protagoniste, per l’appunto, le donne, evidenziano quanta importanza abbiano avuto nell’arte le donne, che hanno da sempre ricoperto ruoli fondamentali, sia come ispiratrici di grandi opere, sia come artiste.

«Dipingere una figura femminile – afferma la presidente del gruppo Artisti Valeggio Cinzia Bertaiola – non e? solo rappresentare la forma della bellezza, ma anche cio? che sta dietro. L’immagine della donna puo? essere eleganza, maternita?, sapienza, coraggio, sacrificio, sensualita? ed erotismo. L’importante e? che tutto questo rifletta la felicita?, la soddisfazione e la purezza dell’artista».

«Si tratta di un’idea originale, non e? solo un atto espositivo ma divulgativo – dichiara il Sindaco Alessandro Gardoni – che vuole celebrare l’importanza delle donne e la bellezza che sanno portare nelle nostre vite».

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it.