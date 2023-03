A Valeggio sul Mincio la rassegna pittorica "L'arte di essere donna"

Torna la kermesse pittorica “L’Arte di essere Donna”, giunta alla seconda edizione, che dal 4 al 18 marzo 2023 colorera? le vetrine dei negozi di Valeggio. L’iniziativa, che ha gia? raccolto l’adesione di molti esercizi commerciali, e? nata da un’idea di Serena Parolini, consigliere delegato alle Attivita? e iniziative culturali, in collaborazione con la collega Eva Nocentelli, a sua volta consigliere delegato alle Attivita? produttive dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Gardoni.

La figura femminile e? sempre stata protagonista nelle raffigurazioni artistiche, ricoprendo diversi ruoli con diversi significati simbolici. Nel tempo le raffigurazioni sono mutate, in base dell’avanzamento delle tecniche pittoriche, al cambiamento del gusto estetico e all’innovazione delle correnti artistiche, ma anche per il modo di concepire il ruolo della donna nelle relazioni sociali, politiche ed economiche: «Un ruolo sempre piu? centrale – assicurano Parolini e Nocentelli – basti pensare che la nostra nazione sta esprimendo per la prima volta un capo del governo donna. Ma questo fatto positivo e? solo la punta dell’iceberg di un nuovo modo di intendere la societa? – dichiarano – e questa rassegna vuole essere un tributo senza ideologismi strumentali a tutte le donne che ogni giorno affermano il proprio talento nei vari contesti in cui sono inserite o che piu? banalmente lottano per vedere apprezzati i loro sacrifici di lavoratrici, mogli, compagne, mamme e sorelle».

Sugli aspetti estetici e la ratio che alimenta “L’Arte di essere Donna” interviene il presidente del gruppo Artisti Valeggio, Cinzia Bertaiola: «Le opere della mostra itinerante nei negozi valeggiani daranno risalto alla bellezza femminile in ogni sua forma, saranno un inno all’eleganza, alla sensualita?, allo stile alla maternita? delle donne, al loro coraggio e spirito di abnegazione. Tutto cio? grazie all’estro e alla sensibilita? degli artisti». Plauso dal sindaco Alessandro Gardoni: «Un’iniziativa che unisce amministrazione, commercianti e cittadinanza nel solco di valori comuni e con messaggi positivi che penetrano virtuosamente la societa? civile».