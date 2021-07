"Arte: Emozione", la nuova mostra a Peschiera del Garda presso la Palazzina Storica

Con la mostra “Arte: Emozione” continua la stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda (Vr). Organizzata dal vicesindaco con delega alla cultura in collaborazione con MV Eventi di Vicenza dal 25 luglio al 15 agosto 2021 l'esposizione presenterà oltre 40 lavori di artisti contemporanei e storici provenienti da tutta Italia. «Grazie al successo di pubblico e critica riscontrato con la mostra dedicata a Dante Alighieri appena conclusasi” afferma il vicesindaco Elisa Ciminelli “vogliamo proseguire il percorso culturale del polo arilicense presentando un excursus su alcune tematiche del Novecento e della contemporaneità. Tema dominante sarà il colore e l'estasi della pittura in un viaggio che ci possa far emozionare di fronte ad una bella opera d'arte».

Pittura, fotografia, scultura, saranno dunque ospitate alla Palazzina Storica nelle varie sezioni di mostra con l'obiettivo di immergerci nel mondo del fare artistico e della potenza del gesto espressivo. L'arte è un percorso concettuale che dal dato naturale porta all'astrazione pura raggiungendo il culmine della propria libertà nel gesto perentorio dell'Informale. Dall'Impressionismo mediterraneo di Michele Cascella al segno grafico informale e arcaico di Riccardo Licata, dall'espressionismo gestuale di Mario Schifano alla Poesia visiva di Giuseppe Chiari, la mostra passerà in rassegna alcuni dei principali protagonisti del rinnovamento stilistico nazionale ed internazionale.

«L'arte viene raccontata in modo esemplare da Ernst Gombirch” afferma Matteo Vanzan “per il quale di fondamentale importanza sono gli artisti che, di epoca in epoca, raccontano attraverso lo stile, il mutamento di una società in continua evoluzione. Attraverso queste opere non vogliamo raccontare solamente l'evolversi dell'arte contemporanea, ma anche le sue relazioni con la storia dell'uomo».

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19; il sabato e domenica aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Palazzina Storica, parco Catullo 3 – Peschiera del Garda (VR)

MV Eventi – www.mveventi.com

- info@mveventi.com

- www.facebook.com/mveventi

