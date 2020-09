A Valeggio sul Mincio inaugura la manifestazione "Arte in corte"

«Valeggio sul Mincio è anche arte, con i suoi spettacolari paesaggi e le opere sparse in diversi punti del territorio – afferma il sindaco Alessandro Gardoni -. Questa prima edizione di "Arte in corte" vuole celebrare questo aspetto del nostro poliedrico paese, fatto di bellezza, storia, eccellenze e buona tavola. Siamo felici di poter ospitare i diversi artisti che decideranno di esporre da noi le loro tele».

Dieci tra corti e i cortili di Valeggio sul Mincio e Borghetto ospiteranno la prima imperdibile edizione di "Arte in corte" sabato 19 e domenica 20 settembre. Questi incantevoli luoghi verranno allestiti con le opere di artisti valeggiani e anche provenienti da altri Comuni. Per l’occasione è stata realizzata una mappa, che si potrà visionare attraverso la scansione del QR Corde presente sul pieghevole dell’evento o sul sito del Comune. «Proseguono gli eventi culturali che abbiamo pensato per quest’estate valeggiana – sottolinea il vicesindaco Marco Dal Forno -. Al fianco di “Aria di cultura”, la rassegna che sta portando le persone a vivere emozioni in diversi momenti e luoghi di Valeggio sul Mincio, si inserisce anche “Arte in Corte”, che punta alla valorizzazione del territorio, della sua immensa bellezza, attraverso la nobile arte della pittura».

All’interno di questa manifestazione, avrà luogo l’estemporanea di pittura «Dipingiamo Valeggio» dalle 9 alle 17 di sabato, con vidimatura delle tele a palazzo Guarienti e premiazione in serata alle 20.30. Prima delle premiazioni la sand artist Nadia Pretto aprirà la cerimonia con una delle sue emozionanti esibizioni. All’interno del programma di sabato sera sono stati inseriti altri momenti di ringraziamento e di premiazioni. Dopo i riconoscimenti dell'estemporanea, la serata proseguirà con le premiazioni del concorso "Pensieri parole immagini al tempo del Covid19", dei volontari impegnati nel periodo di emergenza e degli studenti meritevoli che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado nel 2020.

La bellezza dell’arte nelle sue diverse forme espressive travolgerà anche piazza Carlo Alberto domenica mattina, con la performance dei writers Michele "Exem" Vicentini ed Eugenio "Ment" Filippi Vk9 crew. Questi giovani artisti moderni si esibiranno realizzando dei graffiti su pannelli di cartongesso. «L’evento si propone di far conoscere la realtà delle corti presenti sul territorio attraverso un percorso artistico valorizzato dalle opere di pittori locali e non – conclude il consigliere Serena Parolini -. L’estemporanea è rivolta alla valorizzazione artistica degli scorci monumenti che caratterizzano il nostro territorio».

ACCEDI ALLE MAPPE, CLICCA QUI