Arte contemporanea a Valeggio sul Mincio con la mostra "Nel Frattempo #2 – Meanwhile" a Palazzo Guarienti

L’arte contemporanea incontra luoghi sconosciuti. A Valeggio sul Mincio torna, a dieci anni dalla prima edizione, la mostra "Nel Frattempo#2 – Meanwhile" ideata dall’artista Lucio Pozzi, a cura di Arthur Duff e organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’associazione culturale Percorsi. L’esposizione e? volutamente allestita nelle atmosfere suggestive di un’ala da restaurare di Palazzo Guarienti, il settecentesco edificio in centro a Valeggio, in via Antonio Murari, che ospita anche la splendida biblioteca comunale. Sara? inaugurata il 14 ottobre, nel pomeriggio, e visitabile fino al 31 ottobre.

I visitatori potranno apprezzare opere di artisti contemporanei provenienti dal tutto il mondo e di fama internazionale come Aldo Grazzi, Yuying Lai, lo stesso Arthur Duff, Lorenzo Maqced, Giorgia Severi, Luca Marignoni, Giuliano Vaccai, Qing Qu, Giulio Malinverni, Roberto Pugliese e Jared McNeill. Nel Frattempo#2 riprende l’idea iniziale di una decina di anni fa: quella di proporre un allestimento d’arte contemporanea in luoghi poco conosciuti, ma non meno di pregio. Nel 2011 a far da cornice all’esposizione fu l’edificio storico dell’ex mercato ortofrutticolo di Valeggio, con il bel portale novecentesco. Ora tocca all’ala di Palazzo Guarienti dove anche le crepe o i segni del tempo diventano cornice per accogliere le opere alcune allestite proprio a copertura di un’anomalia del soffitto o di una parete.

«Come nella prima edizione – spiega l’artista Lucio Pozzi, direttore della serie Nel Frattempo – si cerca di integrare la grande diversita? dell’arte di oggi con spazi ritrovati. Questa volta le opere, alcune delle quali composte per rispondere specificamente al sito, sono inserite negli ambienti non ancora restaurati di Palazzo Guarienti. Le ricche dimore di un passato ormai lontano diventano spunto per un dialogo con l’immaginario del nostro presente».

«Questa e? una mostra che si basa sulle relazioni – aggiunge il curatore Arthur Duff –. Quando mi e? stato chiesto di curare Nel Frattempo#2, e? stato facile scegliere gli artisti che volevo invitare. Volevo strutturare una mostra basata su come gli artisti sono collegati tra loro e su come tali connessioni possono generare significato. E? attraverso la scoperta di come le proprieta? si manifestano quando le cose interagiscono, quando le persone interagiscono e quando interagiscono le opere d’arte che una mostra e? potente. Chiaramente il mio legame con gli artisti selezionati e le opere scelte e? il fattore alla base di cio? che sta accadendo qui, e credo che lo sia sempre in una mostra collettiva. Facendo un passo indietro, vedo come quei legami siano fondati sull’amicizia (in primis), sulla stima e su una grande curiosita?. Per molti artisti il legame e? iniziato con l’insegnamento e poi si e? trasformato in amicizia. Per altri e? solo attraverso l’arte che siamo vicini e per alcuni altri ancora, il legame si rivela attraverso una visione condivisa del mondo. Per tutti noi, la nostra arte e? il modo in cui il mondo si relaziona con noi. La produciamo, la mettiamo nel mondo, e poi vediamo cosa succede».

Riprendere le mostre annuali di arte contemporanea e? un orgoglio per l’assessorato alla Cultura valeggiano e per l’associazione Percorsi. Ogni edizione di Nel Frattempo e? esclusivamente curata da un artista e l’attuale edizione si innesta come evento collaterale di Artverona, la prestigiosa fiera d’arte che ogni anno si tiene negli spazi della Fiera di Verona. «La bellezza del nostro territorio, la ricca tradizione enogastronomica, il patrimonio culturale e i suoi monumenti e palazzi storici sono la culla naturale per accogliere e valorizzare l’arte in tutte le sue espressioni – spiega Marco Dal Forno, vicesindaco e delegato alla cultura –. Questa mostra di arte contemporanea, realizzata con la preziosa collaborazione dell’ associazione Percorsi e riproposta dopo dieci anni, ci riempie di orgoglio per il prestigio dei curatori e degli artisti presenti e costituisce l’inizio di un progetto a lungo termine».

«Valeggio riapre le porte all’arte contemporanea, nella suggestiva cornice di Palazzo Guarienti – aggiunge Marileno Brentegani, presidente di Percorsi –. L’idea di dare continuita? a questa iniziativa dopo molto tempo arriva dal suo ideatore, l’artista Lucio Pozzi, che sceglie come curatore artistico Arthur Duff. Un’iniziativa ambiziosa che ripropone l’ormai consolidata collaborazione tra l’amministrazione comunale e la nostra associazione e che potra? nel tempo portare Valeggio sul Mincio a essere uno dei punti di riferimento dell’arte contemporanea. Un progetto complesso, che unisce diverse persone, apre nuove relazioni». E sul quale si sta gia? lavorando.

Informazioni e contatti

NEL FRATTEMPO#2

Meanwhile

Arte contemporanea a Valeggio sul Mincio

Curatore: Arthur Duff, nato a Wiesbaden il 13 agosto 1973, vive e lavora a Vincenza.

Ideatore: Lucio Pozzi, pittore italiano, nato a Milano nel 1935, naturalizzato statunitense, vive a Valeggio.

Quando: 15 - 31 ottobre 2021

Dove: Palazzo Guarienti - Via Antonio Murari 27, Valeggio sul Mincio

Orari: 10-18, sabato e domenica (e venerdi? 15 ottobre dalle 15 alle 18)

L’ingresso e? gratuito. Si entra con Green pass

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...