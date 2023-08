Esposizione d'arte contemporanea: "A pochi passi dal mare - Sejo Zuzon"

La Batida, in Via Cappello, è un Bar caffè a due passi da piazza Erbe e dal balcone di Giulietta e Romeo. Per tutto Agosto fino alla fine dell’estate, il 23 Settembre, tutti giorni (compresa la domenica), dalle 7 alle 20 si potranno bere aperitivi, spritz, mangiare un gelato, dolci, colazioni, salato o bere un caffè usufruendo dei tavoli esterni, nel “dehors”, che diventa per l’occasione una galleria d’arte a cielo aperto, “a pochi passi dal mare”, questo è il titolo della mostra personale dell’artista Josè Nuzzo, in arte Sejo Zuzon.

«La Batida non è solo un bar del centro, è il cuore di Verona. Un Sejo Zuzon innamorato dei colori espone delle piccole tele dipinte a pochi passi dal mare. Ha iniziato a dipingere la prima tela, una notte stellata, ai piedi del Forte Stella a Porto Ercole, sull’Argentario, in Toscana. Di giorno ha dipinto la notte che era in lui, proprio nel luogo dove si spense il celebre pittore Michelangelo Merisi detto il Caravaggio; uno dei grandi gialli della storia dell'arte. Poi si è avvicinato al mare, sulle spiagge della Feniglia e della Giannella, ammaliato dal canto melodioso delle sirene, presenti con il suo tratto deciso e sintetico in tutte le opere di questa serie», dice Giuseppe Liuzzi, collezionista di Arte contemporanea.

«Leggendo la Bibbia e osservando la nostra generazione ossessionata nell’apparire sexy nelle foto in bikini sui social, ho capito che la bellezza è una cosa vana. Prima ancora di mescolare il colore sulla tavolozza, studiare le luci e i contrasti di colore che utilizzava Caravaggio, uno dei miei pittori preferiti, sono partito meditando una frase dell’Antico Testamento. Nel libro dei Proverbi al capitolo 31 mi ha colpito questa frase (Fallace è la grazia e vana è la bellezza). Ho voluto portare il mare in città, nella mia città, Verona, in questo periodo vuota dai veronesi in ferie, ma piena di ondate di turisti provenienti da tutto il mondo. Grazie all’amicizia con il gestore del locale, Salvatore (nata per caso, nel parcheggio sotterraneo di un supermercato dove lavoro nel settore della vigilanza, aiutandolo ad allontanare un soggetto sospetto, vanificando un possibile furto nei pressi della sua autovettura); da guardia, l’ho convinto ad essere all’avanguardia e diventare l’unico bar della città arredato con il mare», spiega Sejo Zuzon.