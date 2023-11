Isolo 17 Gallery: "Arte connettiva"

Il 2 e 3 dicembre vi aspettiamo da Isolo17 Gallery dalle 16 alle 20 per un momento di condivisione di opere, musica, chiacchiere davanti a una tazza di tè caldo. Un'occasione per scambiarci un augurio di Buone Feste e per contribuire alla produzione e ricerca scientifica e artistica nell’ambito di arte e marginalità sociale, con opere d'arte disponibili a partire da 50€, una donaziona simbolica per un prezioso regalo di Natale per le vostre persone del cuore.

“Arte connettiva”, a cura di Matilde Nuzzo e Francesca Malverti di LENSart, vede esposte le opere di Richard Boulet, Dianelis Massip Lopez, Mario Pellegrini. Dianelis Massip Lopez è un’artista cubana autodidatta. Le sue rappresentazioni rivelano una visione molto singolare dove la sua grande passione per la musica sembra germogliare sulla carta al ritmo ripetitivo di una penna che lascia che rami e foglie fioriscano ordinati come una melodia.

Richard Boulet, canadese attivo a San Francisco, presenta tre pezzi inediti con brani poetici per la prima volta in italiano. Artista a tutto tondo, la sua personale ricerca affonda le radici in un vissuto autobiografico spesso di sofferenza, che lo ha portato a mettere in discussione la sua personale condizione di marginalità, nelle sue opere estesa alla collettività. “Faccio punto-croce ogni giorno.” dice l’artista “È come una meditazione, e l’uso di ago e filo è un dono che faccio a me stesso".

Mario Pellegrini, mancato nel 2018, ha vissuto quella stagione, “sorda e distorta”, della psichiatria organicista italiana. I suoi Autodisegni, di cui in questo contesto ne verrà presentata una selezione, sono emblema della sua fantasia e della sua acuta intelligenza. Grandi ritratti a piena pagina, parti anatomiche slegate tra loro e oggetti di varia natura, quasi fossero delle mappe. Un’esecuzione rigorosa, un procedimento che si è consolidato nel tempo grazie all’esperienza del colore, quasi una ricostruzione di sé stesso, una sorta di epifania in un percorso che si definisce con l’inserimento di parti testuali, volte a completare il suo processo artistico.

L'esposizione sarà aperta su appuntamento nelle settimane successive scrivendo a hello@lensart.it